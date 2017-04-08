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Euroleague'de son haftanın MVP'si Williams

THY Avrupa Ligi'nde Rusya ekibi UNICS Kazan'ın basketbolcusu Latavious Williams, 30. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, UNICS  Kazan'ın deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'ı 91-68 yendiği maçta 34 verimlilik  puanıyla oynayan Latavious Williams, normal sezonun son haftasında MVP ödülüne  layık görüldü.
 
Karşılaşmayı 20 sayı, 1 asist, 12 ribauntla tamamlayan ABD'li forvet,  iki sayılık atışlarda 9'da 8, serbest atışlarda ise 4'te 4 isabetle oynadı.
 
CSKA Moskova'dan Nando de Colo, 31 verimlilik puanıyla ikinci sırada  yer aldı. Fransız basketbolcu, Yunan temsilcisi Olympiakos'u 90-86 yendikleri  maçta 23 sayı, 2 ribaunt ve 6 asistlik performans sergiledi.
 
Real Madrid'in ABD'li basketbolcusu Jaycee Carroll ise 29 verimlilik  puanı ile üçüncü sırayı aldı. 33 yaşındaki oyuncu, takımının Anadolu Efes'i 97-80  yendiği maçı 29 sayı ve 2 asistle tamamladı.
 
AA

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