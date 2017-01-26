Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe
THY EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank derbi maçta karşılaştı.
THY EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank derbi maçta karşılaştı. Ev sahibi Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup etti.
Fenerbahçe, bu sonuçla THY EuroLeague'de 20. maçında 13. galibiyetini alırken, Galatasaray Odeabank çıktığı karşılaşmaların 14'ünü kaybetmiş oldu.
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