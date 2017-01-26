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Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe

THY EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank derbi maçta karşılaştı.

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THY EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank derbi maçta karşılaştı. Ev sahibi Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup etti.
 
Fenerbahçe, bu sonuçla THY EuroLeague'de 20. maçında 13. galibiyetini alırken, Galatasaray Odeabank çıktığı karşılaşmaların 14'ünü kaybetmiş oldu.

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