Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

EuroLeague'den FIBA'ya zeytin dalı!

EuroLeague yönetimi, kasım ayındaki Dünya Kupası eleme grubu karşılaşmalarının EuroLeague maçları ile çakışması nedeniyle yaşanacak büyük kriz öncesi FIBA’ya zeytin dalı uzattı, takvimin kaydırılmasını teklif etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

EuroLeague yönetimi, uzun süredir birçok konuda fikir ayrılığı yaşadığı FIBA’ya, Dünya Kupası, sezonluk fikstür ve milli takım takvimlerine ilişkin bir teklif sundu.
 
Habertürk'ün haberine göre bilindiği gibi FIBA, 2019 Dünya Kupası eleme grubu maçlarının kasım ve şubat aylarında oynanması için 1’er haftalık ‘milli maç penceresi’ açmıştı. Ancak Euroleague yönetimi, fikstürde değişiklik yapmayacağını ve önceden planlandığı gibi sezona ‘ara vermeden’ devam edileceğini duyurmuş ve kriz patlak vermişti.
 
BASKETBOL ZARAR GÖRECEK
 
Oyuncuları, Milli Takım ya da kulüp takımları arasında bir tercih yapmaya iten ve her iki durumda da ‘ceza’ ile karşı karşıya bırakan bu saçmalığa ‘dur’ demek adına ilk hamle Euroleague yönetiminden geldi.
 
Euroleague’in sunduğu teklif milli takım maçlarının tamamının temmuz ayında oynanmasını ve oyuncuların ağustos ayını dinlenerek geçirmelerini kapsıyor. Bu teklife göre eylül ayı da kulüplerin hazırlık kamplarına ayrılacak. Temmuz ayında oynanacak olan milli takım karşılaşmaları ise eleme maçları ile sınırlı değil.
 
Olimpiyat oyunları hariç tüm büyük turnuvaların da bu ayda düzenlenmesi hedefleniyor. Olimpiyat Oyunları ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlendiği için bu kapsama girmiyor. Yine aynı teklife göre lig ve kıtada oynanan kulüp maçlarının ekim ile haziran ortasında tamamlanması öngörülüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Atatürk Havalimanı'nda jet pistten çıktı

Atatürk Havalimanı'nda jet pistten çıktı

Havalimanındaki uçak kazasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Havalimanındaki uçak kazasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA