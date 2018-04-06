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Evangelos Marinakis: Emenike transferinde Fenerbahçe'den büyük kazık yedik

Fenerbahçe'den Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a transfer olan Emmanuel Emenike için flaş bir açıklama geldi.

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Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den transfer ettikleri Emmanuel Emenike ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Marinakis, "Spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık oldu. Onu büyük umutlarla takıma katmıştık ama bizi çok yanılttı" dedi.

Devre arasında da Kırmızı-Beyazlılar'dan İspanyol ekibi Las Palmas'a kiralanan 30 yaşındaki forvet, hiçbir resmi maça çıkmadan sakatlığından dolayı sezonu kapatmıştı.

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