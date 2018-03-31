Everton: 1 Manchester City: 3

İngiltere Premier Lig'de Cenk'in 75 dakika sahada kaldığı mücadelede Manchester City deplasmanda Everton'ı 3-1 mağlup etti.

Goodison Park'ta oynanan mücadeleye Manchester City hızlı başladı. City henüz 4. dakikada Sane ile gol perdesini açtı. Jesus 12'de farkı 2'ye çıkarırken Sterling ise City'i rahatlatan golü attı.

Everton'ın tek golü ise 63'te Bolasie'den geldi.

Bu galibiyetle Manchester City puanını 84'e çıkarırken Everton ise 40 puanda 9. sırada yer aldı.

75'te oyundan alınan Milli yıldızımız Cenk Tosun alkışlarla kenara gelirken tribünlerde yer alan Tosun Paşa pankartı da dikkatlerden kaçmadı.