Everton Barkley ve Robinson'u farklı takımlara yolladı

Beşiktaş'tan Cenk Tosun transferini resmen açıklaması beklenen Everton, transferi açıkladı ancak bu siyah-beyazlı oyuncunun transferi değildi.

Mavi-beyazlılar, sezon başında yarım sezonluğuna Bolton Wanderers'a kiralık olarak gönderdikleri 20 yaşındaki futbolcuları Antonee Robinson için siyah-beyazlı ekiple yeni bir anlaşmaya gittiğini açıkladı.

ABDli futbolcunun kiralık sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığı ilan edildi. Championship'te 17 maça çıkan futbolcu bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.

Transfer yoğunluğu yaşanıyor

Everton'un bir başka futbolcusu Ross Barkley de Chelseali oldu. Londra ekibinin teknik direktörü Antonio Conte transferi açıkladı. Chelsea için sağlık kontrolünden geçen futbolcu resmi imzayı atacak. Everton'un bugün transferdeki bu yoğunluğunun Cenk Tosun konusunda resmi açıklamanın yapılmasını geciktirdiği belirtiliyor.

(Skorer)