Everton Cenk Tosun için 25 milyon euro + bonuslar dedi

İngiliz ekibi Everton'ın Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun'a yaptığı transfer teklifinin detayları belli oldu.

25 milyon euro + bonuslar

Everton Sportif Direktörü Steve Walsh, Beşiktaş'a Cenk için 25 milyon euro teklif etti. Fakat Walsh, Beşiktaş'a bir sonraki satıştan %15 pay, ligi biterecekleri sıraya, Cenk'in attığı gol sayısına ve oynayacağı maç sayısına göre verilecek olan bonuslarla para daha da yukarıya çıkarılacak.

Son karar başkanın

Beşiktaş'a bu transferden bonuslar hariç 28 milyon euro gelmesi bekleniyor. Bu transferde son kararı başkan Fikret Orman verecek. Cenk Tosun da gelen teklifler arasında Everton'a gitmeye sıcak bakıyor. Böylece Cenk Tosun transferinde ıslak imza 2018 yılına kaldı

(Skorer)