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Everton Cenk Tosun için İstanbul'a geldi

İngiliz ekibi Everton'ın Futbol Direktörü Steve Walsh, Cenk Tosun için İstanbul'a geldi.

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Everton Futbol Direktörü Steve Walsh, Cenk Tosun transferini bitirmek için Türkiye'ye geldi.

İngiliz medyasında yer alan habere göre Everton, Cenk Tosun transferini sonlandırması için Futbol Direktörü Steve Walsh'ı Türkiye'ye gönderme kararı almıştı. Walsh bu akşam Türkiye'ye geldi. 

Beşiktaşlı yöneticilerle yüz yüze görüşmeler yapacak olan Walsh'ın Cenk transferini önümüzdeki saatlerde sonuca ulaştırmak istediği belirtildi.

İngiliz ekibi, Cenk Tosun için masaya 20 milyon euroluk teklifini koyarken, Beşiktaş'ın cevabı karşısında beklemeye geçti. Daha önce Cenk Tosun'un bonservis bedelini 22 milyon euro olarak belirleyen siyah-beyazlılar, devreye başka kulüplerin de girmesinin üzerine talebini 25 milyon euroya yükseltti.

SÜRPRİZ TAKIM: İTALYA'DAN INTER

İngiliz basınında Cenk Tosun ile ismi geçen Valencia, Bayer Leverkusen, RB Leipzig ve Roma kulüplerinin dışında, Serie A devi Inter'in de sıcak temaslara başladığı ortaya çıktı.

Golcü oyuncusu Mauro Icardi'nin Real Madrid'in radarına girmesinin üzerine arayışlarına başlayan İtalyan kulübünün, Cenk Tosun için aracılar vasıtasıyla yoklama yaptığı ifade edildi.

(Ajanslar)

 

CENK TOSUN CEPHESİNDE SORUN YOK

 

Cenk Tosun, Everton kulübüyle görüşerek anlaşmaya vardı. Golcü oyuncu, transferin gerçekleşmesi durumunda Everton kulübünden yıllık 3,5 milyon sterlin (4 milyon euro) alacak.

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