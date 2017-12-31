Everton, Cenk Tosun için yaptığı teklifi yükseltti

Cenk Tosun'un Everton'a transferinde artık sona gelinirken, Liverpool şehrinin en saygın sitelerinden Liverpool Echo, Everton'un Beşiktaş'la görüşmeleri sonlandırmaya yakın olduğunu iddia etti.

Everton'un bu transferde bonuslarla birlikte yaklaşık 30 milyon pound (33 milyon euro) ödeneceğini öğrenildi. Cenk Tosun'un Londra'ya gittiği ve imza için Liverpool'a gideceği iddia edilmişti.

Cenk Tosun'un Everton'a transferi 2 Ocak tarihinde resmiyet kazanacak. Yıldız golcü Everton'dan yıllık 4 milyon euro kazanacak. Cenk Tosun, yetiştirilmesi durumunda 5 Ocak'ta oynanacak FA Cup mücadelesinde Merseyside derbisinde Liverpool'a karşı forma giyebilecek. Transferin gecikmesi durumunda ise Cenk, 13 Ocak tarihinde Liverpool'un Tottenham ile oynayacağı lig karşılaşmasında kadroda olacak.

Akşam