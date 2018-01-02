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Everton Cenk Tosun'dan sonra Arda Turan'la da ilgileniyor

Beşiktaş'ın yıldızlaşan ismi Cenk Tosun'u kadrosuna katması an meselesi olan Everton, bir başka Türk oyuncuyla da ilgileniyor: Arda Turan.

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Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesinden Gabriel Sans'ın haberine göre Arda Turan'ın Everton'a gitmesi söz konusu.

Everton'ın bu transferde istekli olduğu belirtilen haberde Arda için Arsenal seçeneğinin de masada olduğu da ifade edildi. İngiliz ekibinin Arda'nın yüksek maaşı konusunda ise indirim isteyeceği gelen bilgiler arasında.

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