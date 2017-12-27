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Everton Cenk Tosun'la ilgilenmediğini açıkladı

Premier Ligi ekibi Everton, resmi internet sitesinde Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un transferi ile ilgili İngiliz medyasında ve uluslararası medyada yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

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İngiltere Premier Lig'in köklü kulübü Everton'ın resmi internet sitesi, Beşiktaş'ın formda golcüsü Cenk Tosun ile medyada çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Skorer'de yer alan habere göre; Liverpool temsilcisi, Daily Mail'de yer alan "Everton Crystal Palace ve Newcastle United'ın geçen sezondan beri istediği 20 milyon poundluk golcü Cenk Tosun'la ilgileniyor" şeklindeki iddialara şu şekilde açıklık getirdi: "Bu sayfada yer alan haberler yerel ve ulusal medyadan alınmıştır. Everton'ın görüşlerini yansıttığı anlamına gelmemektedir."

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