Everton Cenk Tosun'la ilgilenmediğini açıkladı

İngiltere Premier Lig'in köklü kulübü Everton'ın resmi internet sitesi, Beşiktaş'ın formda golcüsü Cenk Tosun ile medyada çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Skorer'de yer alan habere göre; Liverpool temsilcisi, Daily Mail'de yer alan "Everton Crystal Palace ve Newcastle United'ın geçen sezondan beri istediği 20 milyon poundluk golcü Cenk Tosun'la ilgileniyor" şeklindeki iddialara şu şekilde açıklık getirdi: "Bu sayfada yer alan haberler yerel ve ulusal medyadan alınmıştır. Everton'ın görüşlerini yansıttığı anlamına gelmemektedir."