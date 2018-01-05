Everton, Cenk Tosun'la imzalıyor

Bir haftadır konuşulan transfer gerçekleşti ve Cenk Tosun'un transferi konusunda Beşiktaş ile Everton anlaştı. İngiliz ekibi, 27 milyon Euro'ya Cenk Tosun'u renklerine kattı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İngiltere'ye giderek Everton'lı yetkililerle biraraya geldi.

Bu sabah teklife son hali verildi ve golcü oyuncunun transferi sonuçlandı. Everton, transfer ücretinin 25 milyon Euro'sunu peşin ödeyecek. Kalan 2 milyon Euro'su milli oyuncunun performansına bağlı olarak ödenecek.

Bu akşam Liverpool'a gidecek Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini 4.5 yıllığına Everton'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

İngiliz ekibi Everton, milli yıldız Cenk Tosun'un evraklarını yetiştiremediği için bu akşam oynanacak Liverpool - Everton maçında sahada olamayacak.

(Ntv Spor)