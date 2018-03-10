Everton, Cenk Tosun'un da gol attığı maçta Brighton'ı 2-0 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'in 30. hafta maçında Everton sahasında Brighton & Hove Albion'ı 2-0 yendi, 2. gol Cenk Tosun'dan geldi.
İngiltere Birinci Futbol Ligi'nin (Premier Lig) 30. hafta maçında Everton sahasında Brighton & Hove Albion'ı 2-0 mağlup ederken, 2. gol Cenk Tosun'dan geldi.
Goodison Park'ta oynanan mücadenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Everton 60. dakikada Gaetan Bong'in kendi kalesine attığı golle öne geçti: 1-0
Cenk Tosun sahnede
76. dakikada ise sahneye Cenk Tosun çıktı. Yaklaşık penaltı noktası üzerinde topla bululan Cenk, düzgün bir vuruşla takımının 2. golünü kaydetti: 2-0
Öte yandan karşılaşmanın 80. dakikasında Brighton & Hove Albion'da Anthony Knockaert direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
88. dakikada ise Everton'da Wayne Rooney'nin kullandığı penaltı atışını kaleci Mathew Ryan kurtardı.
Bu sonucun ardından Premier Lig'de Everon 37 puanla 9. sıraya yükselirken, Brighton & Hove Albion ise 34 puanla 11. sırada kaldı.
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