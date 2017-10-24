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Everton, David Unsworth ile anlaştı

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da David Unsworth, geçici teknik direktörlük görevine getirildi.

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İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da David Unsworth, geçici teknik direktörlük görevine getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, görevden alınan Hollandalı Ronald Koeman'ın yerine 23 yaş altı takımı çalıştıran David Unsworth'un geçici teknik direktörlüğe getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Unsworth'un yarın Chelsea ile deplasmanda oynanacak İngiltere Lig Kupası 4. tur mücadelesinde takımın başında ilk kez yer alacağı belirtildi.

İngiliz teknik adam Unsworth, geçen yıl İspanyol Roberto Martinez'in ayrılmasının ardından da aynı görevi üstlenmişti.

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