Everton Kulübü resmen açıkladı! Cenk Tosun imzayı attı

Everton Kulübü, Cenk Tosun’un transferini açıkladı. İngiliz kulübünün resmi sosyal paylaşım sitesinden yapılan videolu açıklamada Cenk Tosun’un Everton forması giyerken verdiği poz paylaşıldı.

Rekor transferle Everton’a giden Cenk Tosun’un, ‘Tosun Paşa’ lakabından ötürü de golcü oyuncuyla ilgili daha önce sıkça paylaşılan fotoğraflar da videoda yer aldı.

Türk futbolu adına bu önemli transfer, "Bitti" başlığıyla duyuruldu.