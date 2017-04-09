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Everton, Leicester'ın serisine noktayı koydu!

Everton-Leicester City maçında gol perdesi ilk saniyelerde açıldı, ev sahibi Everton 6 gollü maçta Leicester'ın serisine son verdi.

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İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Everton ile Leicester City karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Everton, 4-2'lik skorla kazandı.
 
Everton'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Tom Davies, 23. dakikada Romelu Lukaku, 41. dakikada Phil Jagielka ve 57. dakikada yine Romelu Lukaku oldu. 1-0 gerideyken Islam Slimani ile 5'te, Marc Albrighton ile 10. dakikada 2 gol bulup öne geçen Leicester, bu üstünlüğünü koruyamadı.
 
Leicester böylece Craig Shakespeare ile Premier Lig'deki 5 maçlık galibiyet serisini de koruyamamış ve yeni menajeriyle ilk mağlubiyetini almış oldu.
 
Everton, bu sonuçla birlikte puanını 54'e yükseltti. Leicester ise 36 puanda kaldı. Everton, gelecek hafta sahasında Burnley'i ağırlayacak. Leicester City ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.

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