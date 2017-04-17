Everton, Lukaku'nun bonservis bedelini 125 milyon Euro olarak belirledi

Everton, Romelu Lukaku için 125 milyon euro istiyor! Birçok dev kulübün kadrosuna katmak istediği Romelu Lukaku için Everton kararını verdi.

İngiliz ekibi ile 2019'a dek sözleşmesi bulunmasına karşın takımdan ayrılmak isteyen Romelu Lukaku'nun bonservis bedeli belirlendi.

YENİ REKOR

İngiliz basınında yer alan habere göre, Belçikalı golcünün takımda tutmak istemesine rağmen oyuncunun ısrarla transfer olma isteği sebebiyle satma kararı aldı.

Everton'ın, Romelu Lukaku ile transfer rekorunun kırılmasını planladığı ve 23 yaşındaki forveti satarak kasasına 125 milyon euro koymayı hedeflediği kaydedildi.

Haberde, Paul Pogba'nın sezon başında Juventus'tan Manchester United'a 105 milyon euroya transfer olarak rekor kırıldığı hatırlatıldı.

KOEMAN RESMEN DOĞRULADI

Everton menajeri Ronald Koeman, geçtiğimiz günlerde; "Lukaku yeni bir sölezşme imzalamayacağını bana söyledi" ifadelerini kullanmıştı. Chelsea'den Everton'a 2014 yılında 35 milyon euroya transfer olan Lukaku, bu sezon 34 maçta 25 gol attı ve 7 asist yaptı.