Everton muhabiri Phil Kirkbride: Cenk Tosun, Lukaku gibi rakip defansı korkutamaz

Liverpool Echo'nun Everton muhabiri Phil Kirkbride, Skorer'in isteği üzerine Cenk Tosun ile ilgili bir analiz kaleme aldı.

Everton formasıyla iyi işler çıkaran ve ardından Manchester United’a transfer olan Romelu Lukaku ile yapılan karşılaştırmalar, İngiliz gazetecinin yazısının özünü oluşturdu. Maviler’de 166 maçta 87 gol atan Belçikalı santrforun yerini doldurma girişimleri çerçevesinde Cenk Tosun’un yeni ümit olduğu, bazı yönleriyle Lukaku’nun gerisinde olmakla birlikte; kimileriyle ise daha üstün olduğu değerlendirmesini yaptı:

“Cenk Tosun hakkında konuşacaksak, Ronald Koeman'ın Romelu Lukaku hakkında söylediği sözleri hatırlamamak olmaz. Everton'un eski teknik direktörü takımdan ayrılan Belçikalı forvet için 'Onun yerini doldurmak hemen hemen imkansız sayılır' demişti.

75’in 27’sini doldurdu

Lukaku Manchester United'a transfer olduktan altı ay sonra, kulüp sonunda bir santrforu kadrosuna kattı. Ancak Tosun yalnızca, ortaya çıkan boşluğun bir kısmını doldurdu. Tam olarak söylemek gerekirse, 75 milyon sterlinin 27 milyonunu doldurdu.

Rakip defansı korkutup, dağıtmaz

Cenk Tosun her ne kadar şimdiye kadar yalnızca altı maça çıkmış olsa da, koşu konusunda hantallığı ortadan kaldıracakmış ya da rakip savunmaları dağıtacakmış gibi görünmedi. Ya da Lukaku'nun yaptığı gibi rakip defansı uzak tutup korkutacağa benzemiyor.

Ceza sahasında Lukaku’yu aratmaz

Ancak ceza alanı içinde oldukça etkili ve burada Lukaku'yu aratmayacağını söyleyebiliriz. Brighton karşısında 10 kilometrenin üzerinde koşmasıyla da, fizik olarak gelişmeye başladığını gözler önüne serdi.

Cenk Tosun tam bir bitirici

Sam Allardyce büyük yatırım yaptığı Tosun’un Lukaku’nun yerini doldurabileceğine inanıyor. Cenk Tosun tam bir bitirici. Attığı iki gol, skorer kimliğinin tüm işaretlerini göstermeye yetti.

Ağları bulmak konusunda sıkıntısı az

Koeman, Lukaku’nun bitirici özelliğini geliştirmek istediğini ancak bunu başaramadığını da dile getirmişti. Cenk’in ise ağları bulmak konusunda daha az bir sıkıntısı var. Cenk’in daha iyi olması Allardyce’ın işinin de daha iyi olmasını sağlayabilir.”

(Skorer)