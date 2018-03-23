Everton Oğuzhan Özyakup için girişimlere başladı
İngiliz basınına göre; Cenk Tosun’dan çok memnun kalan Everton şimdi de Oğuzhan’ı renklerine bağlamak için harekete geçti.
CENK Tosun’un yaptığı patlamayla çıkışa geçen Everton, gelecek sezon transfer hedeflerinin arasına Oğuzhan Özyakup’u da aldı. İngiliz basınına göre; Everton, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan için takibini sürdürüyor. Geçen sezondan beri çok önemli oyunculara imza attıran ancak büyük başarılar yakalayamayan Everton’un yaz dönemi için şimdiden kollarını sıvadığı belirtilen haberde, “Oğuzhan da bu isimler arasında. Arsenal’de parlayamayan Oğuzhan Türkiye’de yükselen yıldızlardan biri” dendi.
(Aksam)
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