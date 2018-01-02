Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Steve Walsh'tan Cenk Tosun'a: Kendini hazırla. Merseyside derbisinde seni kadroya alacağız

Everton'a transferi sadece imzaya kalan Cenk Tosun’un ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Habertürk'ün haberine göre; 28 milyon Euro gibi müthiş bir rakama Ada’nın yolunu tutacak olan ve şu anda eşi ile birlikte Londra’da bulunan yıldız golcü, Everton Sportif Direktörü Steve Walsh ile bir görüştü. Kendisini uzun süredir takip ettiklerini belirten Walsh, Cenk’e sürpriz yaptı.

Steve Walsh “Beğendiğimiz bir oyucusun. Uzun süredir transferinin olması için uğraştık. Ufak pürüzlerin giderilmesi ile iş resmiyete dökülecek. 5 Ocak’ta Liverpool ile FA Kupası’nda maçımız var. O maçın kadrosuna seni almak istiyoruz. Buna göre kendini bu hazırla. Hocan şans verirse de oynayabilirsin” dediği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Muhabire yayın sırasında jandarma sürprizi

Muhabire yayın sırasında jandarma sürprizi

Dünyanın en tehlikeli yolu

Dünyanın en tehlikeli yolu

Karlar altındaki ormanın içinde kütüphane yaptılar

Karlar altındaki ormanın içinde kütüphane yaptılar

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA