Steve Walsh'tan Cenk Tosun'a: Kendini hazırla. Merseyside derbisinde seni kadroya alacağız

Habertürk'ün haberine göre; 28 milyon Euro gibi müthiş bir rakama Ada’nın yolunu tutacak olan ve şu anda eşi ile birlikte Londra’da bulunan yıldız golcü, Everton Sportif Direktörü Steve Walsh ile bir görüştü. Kendisini uzun süredir takip ettiklerini belirten Walsh, Cenk’e sürpriz yaptı.

Steve Walsh “Beğendiğimiz bir oyucusun. Uzun süredir transferinin olması için uğraştık. Ufak pürüzlerin giderilmesi ile iş resmiyete dökülecek. 5 Ocak’ta Liverpool ile FA Kupası’nda maçımız var. O maçın kadrosuna seni almak istiyoruz. Buna göre kendini bu hazırla. Hocan şans verirse de oynayabilirsin” dediği öğrenildi.