Everton ve Newcastle Garry Rodrigues için İstanbul'a geliyor

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Cenk Tosun'dan memnun olan Everton, Türkiye pazarındaki diğer alternatiflere de bakıyor. Ada temsilcisi Cumartesi günü oynanacak F.Bahçe - Galatasaray derbisine scout ekibini gönderecek. Everton'ın kimi takip edeceğinin belirsiz olduğu yazılırken Newcastle'ın hedefinde ise Garry Rodrigues var. Başkan Mustafa Cengiz'in PAOK'tan 3,5 milyon euro'ya alınan 27 yaşındaki yıldız için tam 30 milyon euro bonservis bedeli isteyeceği yazıldı.

(Aksam)