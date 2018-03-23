Everton, yeni sezon için transfer hedeflerini belirledi! Listede birbirinden önemli yıldızlar var...

Sezon sonunda kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Sam Allardyce, yeni sezon planlamasına şimdiden start verdi. Allardyce'ın transferini istediği Cenk Tosun'a ise bu planlardan bir sürpriz çıktı ve bu durum Tosun'un moralini bozacak cinsten...

Daily Mirror'un haberine göre; Sam Allardyce önümüzdeki sezon öncesinde takıma önemli bir golcü katmak için şimdiden harekete geçti.

Leicester City'nin şampiyonluğunun mimarlarından olan Jamie Vardy'yi santrfor bölgesine düşünen Allardyce, yönetimle görüşüp Vardy için harekete geçilmesini istedi.

Vardy'nin de Arsenal'e iki sezon evvel gerçekleşmeyen transferinin ardından Leicester City'den ayrılmak için nabız yokladığı ve bu teklife sıcak baktığı haberin detaylarında yer aldı.

Leicester City ile Premier Lig'de bu sezon 29 maça çıkan Jamie Vardy, 14 gol atıp 1 asist yaptı. 31 yaşındaki yıldız ismin Leicester City ile olan sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek.

BİR TAKVİYE DE ARSENAL'DEN!

Sözleşmesi sona erecek olan Jack Wilshere da Allardyce'ın kadrosuna katmak istediği bir diğer isim olarak gözüküyor.

Uzun süren sakatlığının ardından tekrar formasına kavuşan Jack Wilshere, bu sezon Premier Lig'de Arsenal formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gol 2 asistlik bir katkı sağladı.

Arsenal ile henüz sözleşme yenilemeyen Jack Wilshere'ın kulübüyle olan kontratı sezon sonunda sona erecek ve Everton bu transfer için herhangi bir bedel ödemeyecek.