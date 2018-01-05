Everton-Cenk Tosun pazarlığında 'İstanbul'a döneriz' resti
Everton-Cenk Tosun transferinin henüz açıklanmaması kafaları karıştırırken, konuyla ilgili Ada'dan sıcak bilgiler geldi.
Everton-Cenk Tosun transferinin henüz açıklanmaması kafaları karıştırırken, dün gece yaşananlarla ilgili bilgiler ortaya çıktı.
Cenk Tosun ve Everton Kulübü görüşmelere başladı. Fakat Liverpool ekibi, daha önceden verdiği sözlerde geri adım attı. Hatta Cenk Tosun ve menajeri 'İstanbul'a döneriz' resti çekti.
Bunun üzerine Everton, yıldız futbolcu ve menajeriyle yeni bir görüşme talebinde bulundu. Uzlanma sağlanması durumunda transferin gün içinde açıklanabileceği öğrenildi.
İngiliz ekibi Everton ile Beşiktaş 27 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.
Skorer
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.