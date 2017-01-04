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Everton'da sakatlık şoku! 1 yıl yok...

Everton forması giyen Kongolu futbolcu Yannick Bolaise sakatlığı nedeniyle 1 yıl forma giyemeyecek.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da sakatlık şoku yaşanıyor. Takımın Kongolu oyuncusu Yannick Bolaise'nin sakatlığı nedeniyle sahalardan 1 yıl uzak kalacağı açıklandı.

Konuyla ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulunan Everton Teknik Direktörü Ronald Koeman, Kongolu oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 yıl formasını giyemeyeceğini söyledi.

4 Aralık'ta oynanan Manchester United maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan 27 yaşındaki futbolcunun yapılan ilk kontrollerinin ardından 3-4 sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Bu sezon başında Crystal Palace'den Everton'a transfer olan Bolaise, Merseyside ekibiyle çıktığı 16 maçta 1 gol atıp 4 asist yapmıştı.

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