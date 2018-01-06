Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Everton'dan Cenk Tosun mesajı: Merak etmeyin ona çok iyi bakacağız

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Beşiktaş'ın "Yaşadığımız unutulmaz" başlıklı veda videosuna, Everton resmi hesabından yanıt geldi. İngiliz kulübünün resmi sosyal medya hesabı Türkçe olarak, "Everton'a hoş geldin Tosun Paşa. Hiç merak etmeyin, ona burada çok iyi bakacağız" mesajını ve Cenk Tosun'un "Herkese merhabalar, destekleriniz için teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra Everton'ı desteklersiniz" sözlerini söylediği videosunu paylaştı. Beşiktaş Kulübü'nün resmi hesabı ise yanıt olarak, "Biz ona gözümüz gibi baktık, bundan sonra Tosun Paşamız size emanet" notunu düştü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakanlık korumalarına yeni yerli silah

Başbakanlık korumalarına yeni yerli silah

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hollandalı pilotun çektiği büyüleyici gökyüzü fotoğrafları

Hollandalı pilotun çektiği büyüleyici gökyüzü fotoğrafları

2017 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu

2017 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA