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Everton'dan Cenk Tosun'a 30 milyon euro

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun'a Premier Lig ekiplerinden Everton, 30 milyon euro teklif etti.

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Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın santraforu Cenk Tosun'un transferini böyle duyurdular. Guardian, gece yarısı yaptığı haberde Beşiktaş ile Everton'un Cenk transferi için kesin anlaşma sağladığını duyurdu. Açıklanan rakam ise herkesi ters köşeye yatırdı. Beşiktaş'ın  İngiliz ekibiyle Everton'ın İngiliz ekibiyle 25 milyon pound yani 30 milyon euro karşılığında el sıkıştığı iddia edildi. 

ÇEBİ: 'RESMİ TEKLİF YOK" DEDİ AMA...
 
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yazılı resmi bir teklif yok. Şu an göndermek istemiyoruz ancak 1 ay içerisinde farklı şeyler olursa bunları bilemeyiz. Beşiktaş'ın menfaatine uygun olur, o zaman başka bir şey düşünebiliriz" açıklamasını yapmıştı. Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 maçta 4 gol, 2 asistle oynadı, Süper Lig'de ise 16 maçta 8 gol attı.

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