Everton'ın eski futbolcusu Don Hutchison: Umarım Cenk Tosun'u transfer ederler
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'da 1997-2000 yılları arasında forma giyen Don Hutchison'dan Cenk Tosun tweeti geldi.
Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun adım adım İngiltere Premier League'e ilerliyor. Son olarak Everton milli futbolcu için teklifini yükseltirken İngiliz ekibinin eski oyuncularından Don Hutchison, Cenk hakkında görüşünü aktardı.
Hutchison, twitter üzerinden bir paylaşımda bulunarak; "Everton umarım Cenk Tosun'u transfer eder. Konuştuğum tüm menajerlere Cenk'i tavsiye ettim. Ne yetenek ama!" yorumunda bulundu.
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