Everton'ın genç forveti Dominic Calvert-Lewin, Cenk Tosun'u örnek aldığını söyledi

21 yaşındaki Lewin, Ağustos 2016’da Sheffield United’dan Everton’a katıldığından beri hızlı bir yükseliş yaşadı ve 23 yaş altı gruptan ilk takım kadrosu oldu. Calvert-Lewin, Everton için bu sezon diğer oyunculardan daha fazla süre almayı başaran isimlerden biri.

İNGİLİZCESİ DE MÜKEMMEL

Birçok farklı pozisyonda görev alan ve 8 gol atan Dominic Calvert-Lewin kendisine Cenk Tosun’u örnek aldığını söyledi. Dominic Calvert-Lewin, “Eğer Cenk takımdaysa; neden olduğuna ve takıma girmek için neler yapabileceğine bakmak zorundasınız. Oyun sırasında onunla çok konuşuyorum. Cenk’in İngilizcesi çok iyi. Bir kahkaha almayı seviyor ve iyi bir kalbi var. Şimdi sahada da başarılı.

AKŞAM