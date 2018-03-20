Everton'ın hocası ve taraftarları Cenk Tosun'a hayran

STOKE City’ye attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan Cenk Tosun, Everton’un sevgilisi haline geldi. Kulübün fanatiklerinin kanalı olan ‘toffeetv’ “Cenk Tosun için teşekkürler Beşiktaş’ manşeti atarak, bu oyuncunun transferinden duyulan mutluluğu dile getirdi. Teknik Direktör Sam Allardyce’ın da Cenk Tosun için kullandığı övgü dolu sözler şöyleydi: Her zaman dolabından terbiyeyi eksik etmeyen biri. Oyunu da her geçen gün düzeliyor. Doğru zamanda doğru yerde olma hüneri var. İçgüdüsel olarak sanki bunun için yaratılmış.

"Beşiktaş bana gurur veriyor"

CENK Tosun, TRT Spor’a konuştu: Tribüne Beşiktaş formasıyla taraftarların gelmesi beni gururlandırıyor. Beşiktaş’ın Bayern maçında oynamak isterdim. Hedefim İngiltere’de kalmak ve Everton’la Avrupa kupalarına gitmek. Şenol Hoca babam gibiydi. Bir de daha çok hücum oynatıyordu. Sam biraz savunmacı.

(Aksam)