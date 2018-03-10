Evinde aldığı sonuçlarla dikkat çeken Ümraniyespor, Manisaspor'u 2-0 mağlup etti
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Grandmedical Manisaspor'u 2-0 yendi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Ümraniyespor puanını 47'Ye yükselterek lider Çaykur Rizespor'u takibini sürdürürken, küme düşme hattında yer alan Manisaspor 15 puanda kaldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Özgüç Türkalp, Mehmet Kağan Bingül, Murat Temel
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Cleyton (Dk. 69 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş (Dk. 85 Mucahit Albayrak), Serdar Özbayraktar (Dk. 46 Samet Asatekin)
Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, İlkay Gül, Akın Açık (Dk. 72 Ömer Atiş), Berk Cambaz, Kemal Temel, Alper Önal (Dk. 58 Ulaş Doğuş Kaya), Kağan Miray Bağış, Asım Hamzaçebi, Ömer Buğdaycı, Sebaihi, Furkan Parsak
Goller: Dk. 7 Mehmet Sedef, Dk. 82 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Akın Açık, Dk. 42 Alper Önal, Dk. 56 İlkay Gül (Grandmedical Manisaspor), Dk. 55 Timur Temeltaş, Dk. 64 Samet Asatekin (Ümraniyespor)
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