Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor maçı Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak!
Sarı-siyahlı ekip, Süper Lig'in 5. haftasında Bursaspor ile Yeni Malatya Stadı'nda karşılaşacak.
Süper Lig'in 5. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor maçı, Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak. Ligdeki Osmanlıspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını Malatya İnönü Stadı'nda oynamak durumunda kalan sarı-kırmızılı ekip, eksiklerin giderilmesinin ardından Bursaspor'u yeni stadında ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 16 Eylül Cumartesi günü yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor maçının Yeni Malatya Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
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