Evkur Yeni Malatyaspor ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Erol Bulut'un takımı Yeni Malatyaspor ile Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk takım Konyaspor, 21. dakikada Patrick Friday Eze'nin golüyle öne geçerken ilk devre bu skorla tamamlandı. Yeni Malatyaspor'da Aytaç Kara, 70. dakikada skoru dengeleyen isim oldu.

Her iki takım da 3 puan için kalan dakikalarda baskısını arttırırken, beklenen gol ise gelmedi ve taraflar birer puana razı oldu.

Öte yandan Malatyaspor'da Buğra 90. dakikada kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 8'e yükseltti. Atiker Konyaspor da 7 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek