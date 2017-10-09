Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: Fenerbahçe maçına iyi hazırlanıyoruz

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 7. haftasında oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor karşılaşmasında iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

Bu müsabakayı unutarak Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandıklarını belirten Ravcı, takımın bu maça Antalya'da hazırlandığını aktardı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten Ravcı, şöyle konuştu:

"Antalya'daki kamp çalışmalarımızı çift antrenmanla sürdürdük. Futbolcularımıza bir günlük izin verdik. Yarından itibaren çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Fenerbahçe maçına iyi hazırlanıyoruz, moral ve motivasyon olarak da iyi durumdayız. Eksik olan oyuncularımız var. Rahman Buğra Çağıran, Issam Chebake ve Azubuike'nin sakatlığı bulunuyor. Eksikler olsa da diğer futbolcularımızın bu açığı gidereceğini düşünüyoruz. Takımda her futbolcuya zaman zaman fırsat gelecek. Herhangi bir sıkıntımız yok, çalışmalarımız devam ediyor."