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Evkur Yeni Malatyaspor, Sezer Özmen'i kadrosuna kattı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Sezer Özmen'i transfer etti.

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Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran 24 yaşındaki savunma oyuncusu Sezer Özmen'i kadrosuna kattı.
 
Kulüp başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alanyaspor'dan Sezer Özmen ile anlaşma sağlanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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