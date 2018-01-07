Evra'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama

FRANSIZ temsilcisi Marsilya’yla bağlarını koparan ve boşa çıkan tecrübeli sol bek Patrice Evra, sosyal medya hesabından kendisine yapılan “Come to Galatasaray” çağrılarına yanıt verdi. 36 yaşındaki futbolcu, yayınladığı videoda, “Bana gösterdiğiniz sevgi ve destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Çünkü yakında yeniden sahalarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Yakında görüşmek üzere” dedi. Bu sözlerle birlikte Sarı-Kırmızılı taraftarların heyecanı daha da arttı.

ALTERNATİFLERİNE BAKILACAK

Avrupa Ligi maçında kendisine küfreden bir Marsilya taraftarına tekme attığı için kulübünün mukavelesini feshettiği Fransız yıldıza, UEFA da tüm organizasyonlarından 7 ay men cezası vermişti. Evra’nın Süper Lig’de oynamasında ise herhangi bir sıkıntı yok. Sarı-Kırmızılılar’da Evra’yla anlaşma sağlandı. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim, diğer alternatiflerin de değerlendirilmesini istedi. Fransız futbolcu şimdi Türkiye’den gelecek haberi bekliyor. Olumlu dönüş sağlanırsa hemen yola koyulacak.

1 HAFTA İÇERİSİNDE BELLİ OLUR

Fatih Terim’in yönetimle yaptığı konuşmada, “1 hafta daha bekleyelim. Eğer listedeki diğer isimlerle ilgili gelişme olmazsa, sezon sonuna kadar Evra’yla devam ederiz” dediği öğrenildi. Yani bu transfer 1 hafta içinde olumlu veya olumsuz şekilde tamamlanacak. G.Saray ikinci devre hazırlıkları için bugün Antalya’da toplanacak. Duruma göre Patrice Evra’nın gelişinin daha erken bir tarihe alınabileceği konuşuluyor. Tecrübeli futbolcu da Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi sabırsızlıkla bekliyor. (Akşam)