Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Evra'nın 'Yeni renkler yakında gelecek' paylaşımı Galatasaraylıları heyecanlandırdı

Galatasaray'ın görüştüğü belirtilen Patrice Evra, sosyal medya hesabından transfer paylaşımı yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın sol bek transferi için listesinde bulunan Patrice Evra, sosyal medya üzerinden yeni takımının yakında belli olacağını ima etti.

Instagram'da hikayesine video koyan Patrice Evra, ayakakkabılarının rengini değişeceğini söyledi ve "Bir şeyi değiştirmem gerek. Bu renk geride kaldı, yeni renk yakında gelecek. Bu oyunu seviyorum" ifadelerini kullandı.

İTALYA BASINI: "ANLAŞMA TAMAM"

İtalya basınında yer alan habere göre, 36 yaşındaki Evra ile Galatasaray arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve hafta sonuna kadar bir anlaşma yapılması bekleniyor.

SEZON SONUNA KADAR+ OPSİYON!

İmzanın ilk etapta sezon sonuna kadar atılacağı, sözleşmeye 1 yıl da opsiyon eklenmesinin gündemde olduğu bildirildi.

Galatasaray, Evra'ya yarım sezon için 1 milyon 250 bin Euro teklif edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin adalet anlayışı buysa dünya yandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin adalet anlayışı buysa dünya yandı

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

Hollandalı pilotun çektiği büyüleyici gökyüzü fotoğrafları

Hollandalı pilotun çektiği büyüleyici gökyüzü fotoğrafları

Münir Özkul vefat etti! Münir Özkul kimdir?

Münir Özkul vefat etti! Münir Özkul kimdir?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA