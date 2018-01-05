Evra'nın 'Yeni renkler yakında gelecek' paylaşımı Galatasaraylıları heyecanlandırdı

Galatasaray'ın sol bek transferi için listesinde bulunan Patrice Evra, sosyal medya üzerinden yeni takımının yakında belli olacağını ima etti.

Instagram'da hikayesine video koyan Patrice Evra, ayakakkabılarının rengini değişeceğini söyledi ve "Bir şeyi değiştirmem gerek. Bu renk geride kaldı, yeni renk yakında gelecek. Bu oyunu seviyorum" ifadelerini kullandı.

İTALYA BASINI: "ANLAŞMA TAMAM"

İtalya basınında yer alan habere göre, 36 yaşındaki Evra ile Galatasaray arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve hafta sonuna kadar bir anlaşma yapılması bekleniyor.

SEZON SONUNA KADAR+ OPSİYON!

İmzanın ilk etapta sezon sonuna kadar atılacağı, sözleşmeye 1 yıl da opsiyon eklenmesinin gündemde olduğu bildirildi.

Galatasaray, Evra'ya yarım sezon için 1 milyon 250 bin Euro teklif edecek.