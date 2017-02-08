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Atiba MLS Ligi'ne gidebilir!

Beşiktaş'ın orta sahasındaki tecrübeli futbolcusu Atiba, MLS Ligi takımlarının dikkatini çekti.

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Dünyadaki yükselen futbol ligleri arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Major League Soccer (MLS), Beşiktaşlı Atiba Hutchinson’ı transfer etmek için adeta seferber oldu.
 
MLS Başkanı Don Garber, ‘Beckham Kuralı’ olarak bilinen ‘Designated player’ statüsünün, Kanada’ya özel bir versiyonunu yürürlüğe koyacaklarını açıkladı. Bu kural, bir üst ücret limiti olan ligde takımlara, belli sayıda bu sınırın dışında oyuncu transfer etme imkânı tanıyor.
 
Don Garber, “Amerikalı oyuncular için yaptığımız gibi Kanada ekiplerine de en iyi Kanadalı oyuncuları getirmelerini sağlamalıyız. Kanada ekiplerine Kanadalı oyuncuları bu statüde geri getirmeleri için mali destek yapacağız. Aynısını Beckham için Los Angeles Galaxy’ye de yapmıştık. Atiba, Kanada’nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu. Kendisini eve getirmek için girişimlerin olduğunu biliyorum. Şu ana kadar neden imza attırılamadı yorum yapamam” dedi.
 
Bugün 34. doğum gününü kutlayacak olan Atiba’nın, Beşiktaş’la 2018’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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