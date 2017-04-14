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Ryan Donk geri dönüyor

Galatasaray'ın sezon başında İspanya La Liga takımlarından Real Betis'e kiraladığı Ryan Donk, sezon sonunda Betis ile yollarını ayırabilir.

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Ryan Donk, Galatasaray'da mı oynayacak? Sezon başında Galatasaray'dan Real betis'e kiralanan Hollandalı futbolunun geleceği yavaş yavaş netlik kazanıyor. Donk, Real Betis'te mutlu olduğunu söylese de İspanyol takımı 31 yaşındaki futbolcuyu düşünmüyor...

Donk'un sözleşmesinde bu sezon en az 20 maçta 45 dakika oynaması halinde 1.5 milyon Euro'ya bonservisi alınır maddesi bulunuyor. Ancak Donk, Betis'te sadece 15 maçta forma giyebildi. Ryan Donk'un menajeri Winnie Haatrecht, İspanya basınına yaptığı açıklamada Donk'un sezon sonunda Galatasaray'a döneceğini belirtti.

''BU YAZ GALATASARAY'A DÖNECEĞİZ''

Winnie Haatrecht, ''Donk'un geleceği şu anda bize bağlı değil. Beklemek zorundayız. Galatasaray ile sözleşmemiz var. Bu yaz Galatasaray'a döneceğiz ve neler olacak bekleyeceğiz. Donk, Real Betis'te çok mutlu. Kulübü çok seviyor ve burada devam etmesi onun için daha iyi bir opsiyon ama şu anda bir adım atamıyoruz.'' şeklinde konuştu.

Hollandalı menajer, son olarak ''Galatasaray'ın finansal fair play sıkıntısı yüzünden elimiz kolumuz bağlı. Ne isteyecekler o da daha belli değil'' sözlerini kullandı.

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