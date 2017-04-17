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Şenol Güneş Marcelo'nun yerini Mitrovic ile dolduracak

Lyon'la oynanacak çeyrek final rövanş maçı öncesinde Marcelo sıkıntısı yaşayan Şenol Güneş, bu eksikliği Mitrovic ile kapatmaya çalışacak.

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UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Marcelo'nun eksikliği teknik heyeti düşündürüyor. Brezilyalı futbolcu kart cezası nedeniyle perşembe akşamı forma giyemeyecek. Bu sezon takımın en istikrarlı oyuncularından Marcelo'nun yokluğunda savunma hattını değiştirmek zorunda kalacak olan Şenol Güneş, farkı alternatifler üzerinde dursa da son kararını verdi.

Deneyimli teknik adam rövanş maçında stoper ikilisini Mitrovic ve Tosic'den oluşturacak. İlk maça da ilk 11'de başlayan Mitrovic, stoper pozisyonunda karşılaşmaya başlada da daha sonra orta sahada mücadele etmişti. Hırvat futbolcu ikinci yarı yerini Necip'e bırakmıştı.

QUARESMA DÖNÜYOR

İlk maçta sakatlığı nedeniye forma giyemeyen Ricardo Quaresma'nın tedavisi tamamlandı. Takımla çalışmalara başlayacak olan Portekizli, perşembe akşamı takımdaki yerini alabilecek.

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