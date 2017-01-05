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Trabzonspor'dan Yasin Öztekin sürprizi

Bordo-Mavililer, Galatasaray’da süresiz kadro dýþý kalan eski oyuncusu için nabýz yoklamaya baþladý. Karadeniz temsilcisi kiralama opsiyonuyla Aslan’ýn kapýsýný çalmaya hazýrlanýyor.

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Savunmanýn soluna Mas’ý, saðýna Pereira’yý alan, stoper konusunda da Serdar Taþçý’yý bitirme aþamasýna gelen Trabzonspor, bir sürpriz ismi de gündemine aldý.
 
Ligin ilk yarýsýnda skor üretme problemini en çok yaþayan takýmlardan olan Bordo-Mavililer, Galatasaray’ýn en golcü (7 gol 1 asist) ismi Yasin Öztekin için nabýz yoklamaya baþladý.
 
Cim Bom’da süresiz olarak kadro dýþý býrakýlan 29 yaþýndaki futbolcunun þartlarýný araþtýran Karadeniz temsilcisi, ezeli rakibinin kapýsýný önce sezon sonuna kadar kiralama formülüyle çalacak.
 
Fýrtýna, ayrýca eski oyuncusuna da Galatasaray’da kazandýðý ücretin biraz üzerinde bir teklif yapýp fark yaratmayý planlýyor.
 
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