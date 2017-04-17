Fenerbahçe Taison, Ospina ve Yarmolenko'nun işini bitirdi

Sunderland, Lens'in bonservisini yarı yarıya düşürdü

Tüm şartlar zorlanacak

Dinamo Kiev’in yıldızı, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı almıştı. Fenerbahçe Yönetimi’nin listesindeki isimler arasında transferi belki de en zor olanı. Ancak Aziz Yıldırım, Ukrayna futbolunun son dönemdeki en büyük yeteneği olan Yarmolenko’ya imza attırmak için tüm şartları zorlamaya kararlı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Avrupa’dan birçok kulüp de takipte. Ukrayna’daki iç savaş nedeniyle küçülmeye gidecek olan Dinamo Kiev’le Sarı-Lacivertli Yönetim arasında kıran kırana bir pazarlık yaşanması bekleniyor.

İngiliz ekibinin yöneticileri daha önceki açıklamalarında, yıldız futbolcuyu transfer ettikleri bedel olan 12 milyon eurodan aşağı satmayacaklarını belirtmişti. Premier Lig’de son sıraya demirleyen ve düşmesine artık kesin gözüyle bakılan Sunderland, bu inadından vazgeçti. Lens’in de Fenerbahçe’de kalma konusunda son derece ısrarcı olmasının ardından İngiliz ekibi, bonservis bedelini 6 milyon euroya kadar düşürdü. Sarı-Lacivertliler ise bu rakamı biraz daha aşağı çekmeye çalışacak. Ardından Hollandalı yıldızla uzun süreli sözleşme imzalanacak.