Fenerbahçe Taison, Ospina ve Yarmolenko'nun işini bitirdi
Gelecek sezon Süper Lig'e erken havlu atmak istemeyen Fenerbahçe; Taison, Yarmolenko ve Ospina ile el sıkıştı.
- Fanatik
Fenerbahçe yeni sezonun kadrosunu şimdiden kurmak için çalışmalara başlamıştı. Yönetim, 23 Nisan Pazar günkü Arena’da oynanacak Galatasaray derbisinden sonra ilk bombaları patlatmak için düğmeye basacak.
İşte transfer listesinde yer alan 3 yıldız...
David Ospina
Taison
Yarmolenko
Arsenal'e teklif geliyor
Fenerbahçe Yönetimi, David Ospina ve menajeriyle temas kurmuştu. Yapılan görüşmelerin ardından yıldız file bekçisiyle her konuda anlaşma sağlanmıştı. Yönetim şimdi İngiliz ekibinin yöneticileriyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, taliplerin artabileceği endişesiyle işi sezon sonuna bırakmak istemiyor. Arsenal’e ilk etapta 3 milyon euroluk bir teklif yapılması bekleniyor. Yönetimin en büyük avantajı, Ospina’yla anlaşmanın sağlanmış olması.
Lazio’dan önce davranacaklar
Shakhtar’ın Brezilyalı yıldızının sözleşmesi, yıl sonunda bitiyor. Fenerbahçe Yönetimi, iyi niyet göstergesi olarak 5 milyon euroya kilaralıp, oyuncuyla uzun dönemli ayrı bir sözleşme yapmayı planlıyordu. Sambacı’nın adı İtalyan ekibi Lazio ile de anılmaya başlandı. Yönetim, bu nedenle elini çabuk tutma kararı aldı. Taison’un geçtiğimiz hafta bir taraftarın yaptığı Fenerbahçe formalı fotoğrafını beğenmesi heyecan yaratmıştı. Bu arada oyuncunun menajeri Diego Dornelles, yıldız futbolcunun büyük ihtimalle takımdan ayrılacağını açıkladı.
Sunderland, Lens'in bonservisini yarı yarıya düşürdü
İngiliz ekibinin yöneticileri daha önceki açıklamalarında, yıldız futbolcuyu transfer ettikleri bedel olan 12 milyon eurodan aşağı satmayacaklarını belirtmişti. Premier Lig’de son sıraya demirleyen ve düşmesine artık kesin gözüyle bakılan Sunderland, bu inadından vazgeçti. Lens’in de Fenerbahçe’de kalma konusunda son derece ısrarcı olmasının ardından İngiliz ekibi, bonservis bedelini 6 milyon euroya kadar düşürdü. Sarı-Lacivertliler ise bu rakamı biraz daha aşağı çekmeye çalışacak. Ardından Hollandalı yıldızla uzun süreli sözleşme imzalanacak.
Tüm şartlar zorlanacak
Dinamo Kiev’in yıldızı, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı almıştı. Fenerbahçe Yönetimi’nin listesindeki isimler arasında transferi belki de en zor olanı. Ancak Aziz Yıldırım, Ukrayna futbolunun son dönemdeki en büyük yeteneği olan Yarmolenko’ya imza attırmak için tüm şartları zorlamaya kararlı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Avrupa’dan birçok kulüp de takipte. Ukrayna’daki iç savaş nedeniyle küçülmeye gidecek olan Dinamo Kiev’le Sarı-Lacivertli Yönetim arasında kıran kırana bir pazarlık yaşanması bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.