Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Taison, Ospina ve Yarmolenko'nun işini bitirdi

Gelecek sezon Süper Lig'e erken havlu atmak istemeyen Fenerbahçe; Taison, Yarmolenko ve Ospina ile el sıkıştı.

  • Fanatik
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe yeni sezonun kadrosunu şimdiden kurmak için çalışmalara başlamıştı. Yönetim, 23 Nisan Pazar günkü Arena’da oynanacak Galatasaray derbisinden sonra ilk bombaları patlatmak için düğmeye basacak.

İşte transfer listesinde yer alan 3 yıldız...

David Ospina 

Taison 

Yarmolenko 
 

Arsenal'e teklif geliyor
 
Fenerbahçe Yönetimi, David Ospina ve menajeriyle temas kurmuştu. Yapılan görüşmelerin ardından yıldız file bekçisiyle her konuda anlaşma sağlanmıştı. Yönetim şimdi İngiliz ekibinin yöneticileriyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, taliplerin artabileceği endişesiyle işi sezon sonuna bırakmak istemiyor. Arsenal’e ilk etapta 3 milyon euroluk bir teklif yapılması bekleniyor. Yönetimin en büyük avantajı, Ospina’yla anlaşmanın sağlanmış olması.

Lazio’dan önce davranacaklar
 
Shakhtar’ın Brezilyalı yıldızının sözleşmesi, yıl sonunda bitiyor. Fenerbahçe Yönetimi, iyi niyet göstergesi olarak 5 milyon euroya kilaralıp, oyuncuyla uzun dönemli ayrı bir sözleşme yapmayı planlıyordu. Sambacı’nın adı İtalyan ekibi Lazio ile de anılmaya başlandı. Yönetim, bu nedenle elini çabuk tutma kararı aldı. Taison’un geçtiğimiz hafta bir taraftarın yaptığı Fenerbahçe formalı fotoğrafını beğenmesi heyecan yaratmıştı. Bu arada oyuncunun menajeri Diego Dornelles, yıldız futbolcunun büyük ihtimalle takımdan ayrılacağını açıkladı.

Sunderland, Lens'in bonservisini yarı yarıya düşürdü
 
İngiliz ekibinin yöneticileri daha önceki açıklamalarında, yıldız futbolcuyu transfer ettikleri bedel olan 12 milyon eurodan aşağı satmayacaklarını belirtmişti. Premier Lig’de son sıraya demirleyen ve düşmesine artık kesin gözüyle bakılan Sunderland, bu inadından vazgeçti. Lens’in de Fenerbahçe’de kalma konusunda son derece ısrarcı olmasının ardından İngiliz ekibi, bonservis bedelini 6 milyon euroya kadar düşürdü. Sarı-Lacivertliler ise bu rakamı biraz daha aşağı çekmeye çalışacak. Ardından Hollandalı yıldızla uzun süreli sözleşme imzalanacak.

Tüm şartlar zorlanacak
 
Dinamo Kiev’in yıldızı, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı almıştı. Fenerbahçe Yönetimi’nin listesindeki isimler arasında transferi belki de en zor olanı. Ancak Aziz Yıldırım, Ukrayna futbolunun son dönemdeki en büyük yeteneği olan Yarmolenko’ya imza attırmak için tüm şartları zorlamaya kararlı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Avrupa’dan birçok kulüp de takipte. Ukrayna’daki iç savaş nedeniyle küçülmeye gidecek olan Dinamo Kiev’le Sarı-Lacivertli Yönetim arasında kıran kırana bir pazarlık yaşanması bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
YSK Başkanı: Evet mühürü vurulan oylar geçerli olacak

YSK Başkanı: Evet mühürü vurulan oylar geçerli olacak

Gurbetçilerin 'evet' sevinci sokaklara taştı

Gurbetçilerin 'evet' sevinci sokaklara taştı

Referandum sonrası 3 madde hemen yürürlüğe girecek

Referandum sonrası 3 madde hemen yürürlüğe girecek

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA