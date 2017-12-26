Fabian Castillo Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini açıkladı
Trabzonspor'un Arjantinli sol beki Mas'ın ayrılmak istemesinden sonra beklentilere henüz karşılık veremeyen bir başka yıldızı Castillo da Trabzon'dan ayrılmak istediğini söyledi.
Kolombiyalı yıldız oyuncunun teknik heyete ve bazı yöneticilere çıkarak, "Buradan ayrılmak istiyorum. Beni isteyen İspanyol kulüpleri var. Onlardan biriyle görüşüp anlaşmak istiyorum" dediği öğrenildi.
Trabzonspor teknik heyeti ise oyuncunun bedeli karşılığında ayrılmasında sakınca olmadığı raporunu yönetime iletti. Castillo'nun Trabzonspor'un ikna olacağı bir rakamla kendine kulüp bulup bulamayacağı merakla bekleniyor.
(Trabzonhaber)
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