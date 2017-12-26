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Fabian Castillo Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini açıkladı

Trabzonspor'un Arjantinli sol beki Mas'ın ayrılmak istemesinden sonra beklentilere henüz karşılık veremeyen bir başka yıldızı Castillo da Trabzon'dan ayrılmak istediğini söyledi.

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Kolombiyalı yıldız oyuncunun teknik heyete ve bazı yöneticilere  çıkarak, "Buradan ayrılmak istiyorum. Beni isteyen İspanyol kulüpleri var. Onlardan biriyle görüşüp anlaşmak istiyorum"  dediği öğrenildi. 

Trabzonspor  teknik heyeti ise  oyuncunun  bedeli karşılığında ayrılmasında  sakınca olmadığı raporunu yönetime iletti. Castillo'nun Trabzonspor'un ikna olacağı bir rakamla kendine kulüp bulup bulamayacağı merakla bekleniyor.

(Trabzonhaber)

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