Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fabio Capello kariyerine nokta koydu

İtalyan çalıştırıcı Fabio Capello, teknik direktörlük kariyerine son verdiğini duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Son olarak Çin'in Jiangsu Suning ekibinde görev alan 71 yaşındaki Capello, İtalya basınına yaptığı açıklamada, "Milli takım bazında İngiltere ve Rusya'da görev aldıktan sonra kulüp takımı çalıştırmak istedim ve Jiangsu'da son teknik direktörlük tecrübemi yaşadım. Futbolda istediğim her şeyi yaptım. Başardıklarımdan dolayı çok mutluyum. Şu anda televizyon yorumcusu olmaktan memnunum. Teknik direktörlüğün aksine televizyon yorumculuğunda sürekli kazanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca İtalya'da Milan, Roma, Juventus ve İspanya'da Real Madrid'in başında bulunan Capello, İngiltere ve Rusya Milli Takımı'nda görev aldıktan sonra Jiangsu Suning'de çalışmıştı.

Capello, özellikle 1990'lı yıllarda Milan'da yaşadığı 4 lig, 3 İtalya Süper Kupa ve birer UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Süper Kupa şampiyonluklarıyla adından söz ettirdi. İtalyan teknik adam, Real Madrid'de 2 defa lig şampiyonluğuna ulaştı. Roma'da birer lig ve İtalya Süper Kupa zaferleri de elde eden Capello'nun Juventus ile kazandığı 2 lig şampiyonluğu ise İtalya'daki şike skandalı nedeniyle geri alınmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alman polisinin arasında böyle seslendi: Ölümüne Reis, ölümüne Erdoğan

Alman polisinin arasında böyle seslendi: Ölümüne Reis, ölümüne Erdoğan

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İlginç mimariye sahip yapılar

İlginç mimariye sahip yapılar

Dünyanın en acı dolu kareleri

Dünyanın en acı dolu kareleri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA