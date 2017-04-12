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Fabregas'ın şutu 6 aylık bebeği hastanelik etti

Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Fabregas, çektiği bir şuttan sonra Victoria Diethardt isimli bir annenin 6 aylık bebeği Mark’ı yaraladığı iddia edildi.

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Londra’da top oynamanın yasak olduğu özel bir parkta Fabregas’ın çektiği şutun oğlunun kafasına sert bir şekilde çarptığını iddia eden anne, yaptığı açıklamada ‘’Mark’ı hemen hastaneye götürdüm ve bir uzman beyin hasarı olasılığının olduğunu söyledi. Normalde bebeğim hayat doluydu ama olaydan sonra bütün gün uyudu ve uyandığında boş boş bakıyordu” şeklinde konuştu.Olaydan sonra Fabregas’ın kendilerinden özür dilediğini belirten Victoria, 540 poundluk tıbbi masraflardan dolayı oyuncuya dava açmaya hazırlanıyor.

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