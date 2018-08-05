Fabri, İstanbul'a döndü! Ağlayarak vedalaştı

Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan İspanyol kaleci Fabri, siyah-beyazlı takımla vedalaşmak için İstanbul'a geldi. Fabri düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaparken, göz yaşlarını tutamadı.

"BEŞİKTAŞ'A VE TÜRK İNSANINA TEŞEKKÜRLER"

İstanbul'da basın toplantısında konuşan Fabri, "Bana yaşattıklarından dolayı Türkiye'ye gelip, Beşiktaş'a teşekkür etmek istedim. Beşiktaş'ın bana verdiklerini asla geri ödeyemem. Ailemle birlikte burada harika mutluluklar yaşadım. Ban yaşattıkları için Beşiktaş'a ve Türk insanına tek tek teşekkür etmek istiyorum." dedi.

"ONLARA SON BİR KEZ SARILMAK İSTEDİM"

Sürpriz ziyaretinin nedenini itiraf eden Fabri, "Londra'ya gitmeden önce burada beraber olduğum insanlara sarılmak ve vedalaşmak istedim. O sıcaklığı bir kez daha yaşamak istedim. Nereye gidersem gidiyim, Beşiktaş her zaman kalbimde olacak. Beşiktaş bir taraftar kazandı." diye konuştu.

"HER HAFTA BEŞİKTAŞ'I TAKİP EDECEĞİM"

Transfer kararının nedenini anlatan İspanyol isim, "Bu kadar güzel olaydan sonra ayrılmak çok zor. İki taraf için iyi bir ayrılık olarak buna karar verikd. Her hafta Beşiktaş'ı takip etmeye devam edeceğim. İngiltere Premier Lig'de oynamak kariyerim için önemli olacak." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'A MUTLAKA GELECEĞİM"

İstanbul'a mutlaka geleceğini söyleyen Fabri, "Futbolcu olarak olmasa bile turist olarak İstanbul'a kesinlikle geri döneceğim. Eşimle birlikte İstanbul'a aşık olduk. Burası mükemmel bir şehir." dedi.

"SAKİN OLSUNLAR, ÜÇ TANE İYİ KALECİ VAR"

Beşiktaş'ta üç tane iyi kaleci olduğunu vurgulayan Fabri, "Beşiktaş taraftarı sakin olsun ve üç kalecisine de güvensin. Tolag Zengin'in karakterini ve yeteneğini herkes bilir. Ersin ile Utku çok yetenekli isim. Onlar Beşiktaş'ın kalesini korurlar." açıklamasını yaptı.

"CENK TOSUN, BANA GOL ATMASIN"

Everton'da forma giyen arkadaşı Cenk Tosun'a rakip olacak olmasıyla ilgili de konuşan Fabri, "Cenk Tosun'dan gol yemek istemiyorum. Cenk Tosun çok iyi arkadaşım, başka kalecilere gol atsın, bana atmasın." dedi.

Fabri son olarak Türkçe "Çok teşekkürler." diyerek basın toplantısını noktaladı.