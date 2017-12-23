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Fabri: Maç boyunca elimden geleni yapmaya çalıştım

Fabri, Beşiktaş'ın Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olurken, kaleci Fabri maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
Fabri, yediği ilk golde hatalı olduğunu da dile getirdi.
 
İşte Fabri'nin maç sonundaki sözleri...
 
''Bizim için acı verici bir mağlubiyet. Üstekilerle puan farkını kapatmak onları sıkıştırmak istiyorduk ama maalesef olmadı.''
 
''İlk golde hatam vardı, elimden kaçırdım. Maç boyunca elimden geleni yapmaya çalıştım. Sivasspor takımını da tebrik etmek lazım. İyi oyunculara sahipler, oynaması zor bir takım.'' (Sporx)

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