Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fabri muhteşem performansıyla Muslera'yı geride bıraktı

Beşiktaş’ın başarılı kalecisi, yüzde 77’lik kurtarış oranı ile Avrupa’da yedinci sırada. Tecrübeli eldivenin, Uruguay Milli Takım kalesi için yarış içerisinde olduğu Galatasaraylı Muslera ise vasatın altında kaldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uruguay asıllı İspanyol kaleci Fabri, majör beş lig ve Türkiye'de 10 maç ve üstü sahaya çıkan isimler arasında kurtarış yüzdesinde (%77) 7. sıraya yükseldi ve çıktığı 25 maçın 9'unda gol yemedi. Opta ölçümlerine göre Fabri'nin Uruguay Milli Takımı için forma mücadelesi verdiği Fernando Muslera ise 130 kaleci arasında 64 olan kurtarış yüzdesi ile alt sıralarda yer aldı. Galatasaraylı eldiven, 24 maçta 28 gol yerken maç başına 2.1 kurtarış ortalaması yakaladı. Öte yandan Fabri yüzde 86'lık topu oyuna sokma başarısında da en iyi 6. kaleci unvanının sahibi oldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Ekmekten el bombası yaptı

Ekmekten el bombası yaptı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA