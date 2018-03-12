Fabri muhteşem performansıyla Muslera'yı geride bıraktı

Uruguay asıllı İspanyol kaleci Fabri, majör beş lig ve Türkiye'de 10 maç ve üstü sahaya çıkan isimler arasında kurtarış yüzdesinde (%77) 7. sıraya yükseldi ve çıktığı 25 maçın 9'unda gol yemedi. Opta ölçümlerine göre Fabri'nin Uruguay Milli Takımı için forma mücadelesi verdiği Fernando Muslera ise 130 kaleci arasında 64 olan kurtarış yüzdesi ile alt sıralarda yer aldı. Galatasaraylı eldiven, 24 maçta 28 gol yerken maç başına 2.1 kurtarış ortalaması yakaladı. Öte yandan Fabri yüzde 86'lık topu oyuna sokma başarısında da en iyi 6. kaleci unvanının sahibi oldu.