Fabri: Rodallega'nın attığı golde bir adım eksik attım
Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta kaleci Fabri açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta kaleci Fabri açıklamalarda bulundu.
Önemli kurtarışlara imza atan Fabri; "Zor maç olacağını biliyorduk. Üzerimizde Şampiyonlar Ligi yorgunluğu vardı. Hafta boyunca iyi çalıştık. Skor harici her şeyi iyi yaptık. Herhalde bir adım eksik attım Rodallega'nın attığı golde. Bir adım daha atsam tokatlayabilirdim topu. Artık bir dahaki sefere" dedi.
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