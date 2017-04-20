Fabri'nin aklı başına geldi

TRT ve Digitürk işgal girişimi: Görevlendirme 'Başhoca' Albay Gerehan'dan

15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbe girişiminde, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalışan askerlerden tutuklu sanık Yüksel Demir, Harp Akademileri Komutanlığında "Başhoca" olarak bilinen Albay Ahmet Zeki Gerehan’ın, kendisini Hasdal Kışlası olarak bilinen 6. Alay Komutanlığında görevlendirdiğini belirtti.