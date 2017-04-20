Fabri'nin aklı başına geldi
İlk maçta büyük bir hata yaparak takımını zor durumda bırakan Fabri, hocası Şenol Güneş'ten uyarı aldı.
Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Parc Olympique Lyonnais’ta oynanan mücadelenin 84. dakikasında yaptığı hata sebebiyle topu kendi ceza alanı içerisinde rakibe kaptıran Farbi, Lyon’un ikinci golü bulmasına sebep olmuştu.
Bu hareketi sebebiyle oldukça üzgün olan başarılı file bekçisinin, hocasından bu karşılaşmada gereksiz risk almaması konusunda uyarı aldığı bildirildi.
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