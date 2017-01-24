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Fabri'nin son hali görenleri hayrete düşürdü

Dün akşam Alanyaspor maçında yine kalesinde güven veren Fabri'nin son halini görenler hayrete düştü.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasınde Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti ve 16 hafta sonra liderlik tahtına oturdu.
 
Maç sonrası Fabri, hem Alanyaspor'un kazandığı penaltı pozisyonunu hem de takımının performansını değerlendirdi. Fabricio’nun maç sonunda sol gözü ve alnına aldığı darbeler dikkat çekti.
 
İşte başarılı file bekçisinin maç sonu açıklamaları;
 
"Bugün galibiyet bizim için çok önemliydi. Galibiyeti hak ettik, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Penaltı pozisyonunda topa dokunmuştum. Hakemler bazen doğru, bazen yanlış kararlar veriyor. Bence penaltı değildi. İnsan haksızlığa uğrayınca böyle tepkiler verebiliyor."
 

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